Giordano: “Napoli, è l’anno buono, ne sono convinto. Ma Inter e Milan non molleranno”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore commenta questa prima parte di stagione della squadra di Spalletti

Bruno Giordano non ha dubbi, questo è l'anno del Napoli. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore commenta questa prima parte di stagione della squadra di Spalletti. "Non ho mai avuto dubbi sulla funzionalità di questo Napoli. Per me sarebbe stato competitivo anche senza Anguissa".