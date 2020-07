Giordano: “Inter, Conte ha una grande colpa. E credo che ad alcuni giocatori manchi…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex attaccante Bruno Giordano ha criticato l’operato di Antonio Conte all’indomani del pareggio dell’Inter al Bentegodi contro il Verona per 2-2:

“Il problema principale ora, dopo il lockdown, è che non sa gestire i risultati. A 20′ dalla fine comincia a palleggiare solo con Handanovic. E questo non va bene. Non so se è una questione mentale o fisica, ma credo più la prima. C’è una mancanza di personalità in alcuni giocatori“.

(Fonte: TMW Radio)