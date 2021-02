Ospite di Rai Sport, l’ex calciatore Bruno Giordano ha bacchettato Romelu Lukaku per la prestazione in Juventus-Inter. Queste le sue considerazioni: “Lukaku dopo il fattaccio del derby lo vedo in grande difficoltà, assente, anche all’interno della stessa partita. Credo che quelle polemiche lo abbiano segnato un po’. E’ un giocatore importantissimo, ma contro la Juventus ha fatto poco”.