Bruno Giordano, ospite di Rai Sport, ha parlato dell’Inter di Antonio Conte dopo l’eliminazione dei nerazzurri dalla Coppa Italia. Queste le sue considerazioni: “Il problema dell’Inter quest’anno è che quando deve fare la partita non riesce a vincere. Fa buone prestazioni, come capitato anche contro la Juventus o in Champions League con lo Shakhtar, ma non riesce a vincere questo tipo di gare”.