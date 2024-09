L'ex attaccante ha elogiato il percorso di crescita del tecnico dell'Inter, ormai affermatosi in Italia e in Europa

Tra i temi toccati, oltre al prossimo impegno della Lazio, anche il valore dell'Inter e di Simone Inzaghi, ormai pienamente affermatosi come allenatore top in Italia e in Europa grazie a quanto fatto vedere sulla panchina nerazzurra: "L'Inter ha allenatore e giocatori bravi. Inzaghi non è un predestinato, si è formato e ha dimostrato di essere bravo. Uno dei predestinati è De Zerbi, c'è un'opinione pubblica a favore".