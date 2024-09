Il gruppo è al gran completo, unico assente Buchanan. Gente come Zielinski, arrivato da Napoli in estate, non è ancora stato impiegato, Frattesi, dopo i gol azzurri, scalpita in panchina in attesa dello spazio che merita. Previsti cambi in tutti i reparti. Probabile turno di riposo o anche una parte di gara per gli intoccabili Mkhitaryan, Calhanoglu e Lautaro. Sarà convocato anche l'ultimo arrivato Palacios.