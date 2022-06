Giordano (CdS): “Inter, scelto Dybala ma Perisic è una ferita lunga. Inzaghi…”

"L'Inter ha scelto Dybala, sperando di riuscire ad accontentarlo economicamente, e riuscisse a regalarsi un po’ di joya si riempirebbe di funambolismo, di estero e d’un valore aggiunto indiscutibile, semmai solo da incastrare in un puzzle che tatticamente gli andrebbe adattato. Poi, of course, l’Inter penserà a (ri)costruire un ponte verso Londra, quartiere Chelsea, per mettere i muscoli in faccia al «nemico» che già sta facendo sentire i rumori di fondo. Ma l’addio di Perisic è una ferita lunga una fascia intera che dovrà provvedere a suturare Gosens nella sua versione atalantina, al quale bisognerà garantire un socio che si carichi addosso un bel po’ di lavoro. Però visto che i conti non tornano, Marotta e Ausilio si dovranno probabilmente inventare una cessione eccellente, qualcuno che aiuti a respirare il bilancio senza che rischi di soffocare Simone Inzaghi, costretto comunque ad addobbare un ruolo autorevole per tentare di andare ad arricchire la bacheca".