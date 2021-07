Giordano: “Italia con Zaniolo falso nove? Assolutamente no perché…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito del possibile cambio ruolo per il centrocampista ex Inter in nazionale

Daniele Vitiello

Bruno Giordano, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche della possibilità che Nicolò Zaniolo possa essere utilizzato da falso nove in Nazionale: "Assolutamente no. I nove devono fare i gol, l'Italia può scegliere e speriamo ne arrivino altri. I giovani devono lavorare nel loro ruolo, così lo si metterebbe in condizioni di sbagliare".