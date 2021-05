Giordano: “Juventus quinta fallimento. Centrocampo Inter molto superiore”

Le parole dell’ex calciatore ai microfoni di TMW Radio a proposito dei bianconeri che domani affronteranno l’Inter

"Sicuramente no, in 4 partite non puoi basare il giudizio su una stagione. La stagione va vista nell'insieme e in questi mesi mi ricordo poche prestazioni all'altezza. Col Barcellona e con il Milan all'andata, poi sono stati molte volte impalpabili. Se arriva quinta è un fallimento".