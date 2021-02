Giordano: “Juventus sfidante dell’Inter? Le prestazioni mi lasciano perplesso”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito della squadra bianconera che lotta con i nerazzurri per il tricolore

L'ex bomber e tecnico Bruno Giordano ha parlato della Juventus ai microfoni di TMW. Questo il parere a proposito dell'avversaria dell'Inter per lo scudetto: "A livello di numeri ci può stare ma come prestazioni mi lascia perplesso. Ha vinto in scioltezza contro il Crotone, ma la sfida era poco probante. E' una squadra che ha poca fantasia, con un 4-4-2 scolastico e un gioco sugli esterni normale. Se ti chiudono quelle vie, centralmente sanno fare poco".