Giordano: “Mertens per il Napoli come Lautaro per l’Inter. Le grandi squadre…”

L’ex attaccante e tecnico Bruno Giordano ha parlato del futuro di Dries Mertens, in orbita Inter, ai microfoni di TMW: “Fossi nel Napoli ci punterei ancora. E’ un giocatore integro, che sa giocare in più posizioni d’attacco. E’ un grande attaccante, ha fatto la storia del Napoli, un top player. Le grandi squadre, se vogliono vincere nell’immediato, devono prendere giocatori così. Lo dicevo anche con l’Inter per Lautaro. Mertens è determinante nelle partite chiave. Due mesi fa sembrava tutto fatto per il rinnovo, ora non so cosa sia successo”.