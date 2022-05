Giordano: “Milan? Niente fatal-Sassuolo. Inter più forte ma un ko fatale”

Le considerazioni dell'ex calciatore sugli impegni delle due milanesi negli ultimi novanta minuti di campionato

Bruno Giordano in carriera ha vinto e perso uno scudetto all'ultima giornata. Per questo è intervenuto oggi ai microfoni di Libero, commentando quanto ci attende all'ultima giornata di Serie A: «Niente fatal-Sassuolo per il Milan, quella di Pioli è una squadra che merita il titolo. Pur tartassata dagli arbitri è favorita, ha due risultati a disposizione e basterà il pareggio contro un Sassuolo, che, perla verità, si è dimostrato talvolta imprevedibile».