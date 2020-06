Giordano: “Napoli? Vantaggio minimo sull’Inter. Bisognerà controllare Eriksen”

A parlare della ripresa della Serie A con la Coppa Italia è stato a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, l’ex attaccante e tecnico Bruno Giordano.

Che Coppa Italia sarà?

“Juventus e Napoli hanno il vantaggio della prima partita. La Juve ha pareggiato a San Siro, il Napoli ha vinto in casa dell’Inter. Dipenderà molto lo stato di forma fisico e mentale. Se si fosse giocato in tempi normali, avrebbero avuto più vantaggio. Ora ci sono tante incognite e il vantaggio è minimo”.

Juve, meglio Pjanic o Bentancur?

“Pjanic ha più visione di gioco, Bentancur è una mezzala che sta imparando il ruolo di centrocampista. E’ un po’ come Tonali, tra Dunga e Matthaeus, non è un regista. Bentancur sta imparando vedendo i movimenti di Pjanic. Ma il bosniaco lo fa da anni e ha una visione di gioco importante”.

Che ne pensa del modulo che potrebbe schierare il Milan contro la Juve?

“Quattro mezze punte per me scelte per dare fastidio alla manovra della Juve. Sarà la partite e la condizione poi a fare la differenza, ma può essere una buona tattica quella del Milan”.

In campo che partite saranno?

“Saranno decisivi i tecnici nel trasmettere le motivazioni. L’aspetto tattico servirà poco all’inizio. Serve un tecnico alla Conte o alla Gattuso per dare certe sensazioni. Il Napoli deve giocare da Napoli, deve controllare Eriksen. Credo che queste squadre soffriranno ora ma saranno avvantaggiate per la ripresa del campionato”.

Ha fallito Ancelotti con il Napoli o non si è sposato proprio con la piazza?

“E’ stata una stagione così, ci sono stati problemi extra campo. Ancelotti, stando in mezzo, ne ha subìto le conseguenze. Gattuso ha ricompattato l’ambiente, ma Ancelotti ha avuto problemi come un Koulibaly non al meglio e non solo”.