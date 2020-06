Giordano: “Tonali disciplinato dentro e fuori dal campo. Mi dà l’idea…”

Bruno Giordano, ex calciatore ed ora allenatore, ha parlato sulle frequenze di TMW Radio del mercato e dei giovani più interessanti del panorama italiano: “Tonali, Castrovilli si sono messi in evidenza, oltre a Zaniolo. Hanno fatto cose straordinarie. Orsolini? È un ragazzo testardo, ha qualità e vuole arrivare. In quella posizione fa assist e gol. Ha un maestro come Mihajlovic che può insegnargli tanto“.

Su Tonali Giordano dice la sua: “Mi sembra che abbia la testa, che sia disciplinato dentro e fuori dal campo. Mi dà l’idea che il ragazzo ci sia e può crescere tanto. Tanto sarà il lavoro dell’allenatore“.