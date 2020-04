Giorgia Rossi: “Serie A, la ripartenza è un rebus. Beffa clamorosa nel caso in cui…”

Quando ricomincia la Serie A? Giorgia Rossi, giornalista sportiva di Pressing, ha provato a rispondere così: “Un rebus. Intanto prima la sicurezza e la salute. Se si riparte a luglio va benissimo. Tanto quest’anno niente vacanza. Idea playoff? Bocciata. Congelare le posizioni attuali? Boccio anche questa. Triplice fischio e tutti a casa? Nel caso non si ripartisse non assegnerei nulla. Lo so, sarebbe una beffa clamorosa. La Lazio, ad esempio, perché non dovrebbe provare a giocarsela fino all’ultimo?”

Anche Pressing si è fermato: “Non si può fare nemmeno a distanza, lo so. Proviamo a giocare di squadra e stiamo a casa. L’8 marzo 2020 l’ultima puntata… Ho perso il conto, mi pare fu la sera di Juve-Inter. Poi la settimana dopo feci anche l’ultima di Champions, con l’Atalanta che batte il Valencia, ma leggendo i bollettini avevo capito che stava andando malissimo. Io le misure restrittive, oltretutto, le avrei pure anticipate un po’ prima. Ora è difficile prevedere una data per la fase 2″.

(Il Fatto Quotidiano)