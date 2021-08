Giorgia Rossi: “Scudetto? Favorite Inter e Juve, le altre non mi sembrano rinforzate”

Nel corso di un'ampia intervista concessa a SportWeek, Giorgia Rossi ha parlato anche del campionato ai nastri di partenza

"Quest'anno non è semplice fare pronostici, ma alla fine per lo scudetto direi l'Inter campione d'Italia e la Juve che ha ritrovato Allegri. Se poi devo azzardare chi può vincere a sorpresa scelgo l'Atalanta, che negli anni ha dimostrato di essere lungimirante e con una progettualità importante. Le altre non mi sembra si siano rafforzate tanto se non nei cambi di allenatore e in questo senso il più impattante potrebbe essere Allegri. Mourinho mi incuriosisce, ma sono un po' scettica sulla possibilità che possa arrivare il titulo: come ha detto lui stesso, ci vuole del tempo, soprattutto per la situazione economica del club. Invece mi dispiace non ci siano Conte e Gattuso, avrebbero completato un quadro già molto intrigante".