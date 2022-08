Giorgio Chiellini entra a far parte della squadra di Sky Sport: l’annuncio

Giorgio Chiellini, uno dei difensori più vincenti della storia del calcio moderno, già capitano dell’Italia che ha trionfato a Wembley agli ultimi Campionati Europei e capitano della Juventus, sarà special guest negli studi del racconto del calcio su Sky, per condividere l’esperienza e la passione vissute sul campo, con le maglie azzurra, bianconera e oggi del Los Angeles FC in Major League Soccer. La sua presenza avrà un focus speciale sulla Champions League, ma non solo. È la prima volta che un giocatore in attività accetta di condividere con il pubblico di Sky Sport le sue esperienze e la sua visione del calcio, negli studi pre e post partita dei grandi match della stagione.