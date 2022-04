Giornale / Inzaghi si coccola Brozovic-Barella: Inter padrona del proprio destino

Con il ritorno del croato, la squadra di Simone Inzaghi ha ripreso a marciare: ora è padrona del proprio destino

Salvo colpi di scena, saranno ancora fianco a fianco l’anno prossimo (ma non solo). Imprescindibili nell’Inter di Simone Inzaghi, che appena può se li coccola e li spedisce in campo, consapevole di non poter fare a meno delle geometrie del primo e della grinta del secondo. Non a caso, il rientro del croato (contratto appena rinnovato fino al 2026) ha permesso all’Inter di accelerare nuovamente e di ottenere due vittorie di fila. E grazie alla frenata continua del Milan e al crollo del Napoli, è tornata padrona del proprio destino nella corsa scudetto".