Giornale – Arsenio Rabiot ha colpito ancora. Lo chiameranno pallavolista ad honorem

L’Inter perde contro la Juventus , ma il gol che decide la gara è viziato da un tocco di mano di Rabiot che l’arbitro e il Far decidono di non punire.

“Arsenio Rabiot ha colpito ancora. La Var lo considera il nemico prediletto, quello più difficile da incastrare: le braccia diventano un tutt'uno con il corpo quando serve offuscare la vista agli arbitri, mandare in tilt gli uomini al Var, smorfiare sul maledetto marchingegno che tutto decide e qualche volta non ci prende. Tutto fa colpo, tutto fa Arsenio-Adrien anche in quel movimento accennato di un braccio che compare e scompare dal corpo. Lo chiameranno pallavolista ad honorem. Siamo già al secondo episodio. La prima volta contro la Sampdoria la settimana scorsa”, si legge su il Giornale.