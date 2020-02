Giornale – Conte il condottiere che ha ridato ambizione all’Inter. Ha già rivalutato…

“Il condottiero che ha ridato stimoli e ambizioni all’Inter, portandola in vetta alla classifica“. Il Giornale definisce così Antonio Conte, allenatore nerazzurro insediatosi sulla panchina del club meneghino la scorsa estate.

Il quotidiano sottolinea come il tecnico pugliese abbia già inciso sul valore della sua squadra: “Ha già rivalutato in pochi mesi diversi calciatori della rosa nerazzurra: da Lautaro Martinez, corteggiato anche da Barcellona e Real Madrid (pronte a pagare la clausola da 110 milioni di euro per averlo), a De Vrij o Brozovic, considerati perni della formazione nerazzurra e seguiti con interesse anche all’estero“.

Un vero e proprio fattore per l’Inter, che si prepara alla sfida scudetto di questa sera all’Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi.