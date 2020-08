Il Giornale – Incontro Conte-Zhang, il tecnico sembrava dire: “Toglimi tutti dai piedi”

Il quotidiano Il Giornale parte da Juventus-Benfica, semifinale di Europa League del 2014 per parlare di Conte e del suo precedente in questa coppa. Questa sera si gioca la chance di passare in finale con l’Inter. “Allora finì con una delusione e l’allenatore nerazzurro stringerà i suoi amuleti. Da quel momento è cominciato il distacco tra i bianconeri e il tecnico”, si legge in un articolo. Che poi parla anche dell’incontro con Zhang. E se lo immagina così:

“Il povero Conte chissà, poi,cosa avrà pensato ieri quando l’evanescente (nel senso della presenza) presidente Zhang si è presentato, a Dusseldorf, mettendo-gli la mano sulla spalla, come adirgli da sotto la mascherina:“Ehi, amico tutto bene? Allora siamo ok?”. E quell’altro, con occhi lievemente fiammeggianti, sempre da sotto la mascherina, pareva rispondere: “Toglimeli tutti via dai piedi o me ne vado”. Riferimento non assolutamente casuale all’allegra compagnia dirigenziale, ma nascosto in un gracchiante “buona sera”: da molti interpretato come un “embrassons nous”.

Conte alla vigilia ha detto in conferenza stampa che sarebbe felice per l’Inter se si vincesse il torneo e che non pensa alla sua bacheca personale. Il Giornale sottolinea: “Certo, visto che finora in Europa non ci ha mai preso. Ma è vero che stasera l’Inter avrà bisogno di tutto e tutti. «Non siamo i salvatori della patria» ha ricordato per non dimenticare che l’Inter è rimasta l’unica squadra nostra in Europa“.

(Fonte: Il Giornale)