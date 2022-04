Giornale – Involuto, incupito e poca rabbia: 2022 orribile di Lautaro. A Torino addirittura…

L'edizione odierna de Il Giornale analizza il complicato momento di Lautaro Martinez, in ombra anche nella vittoria dell'Inter a Torino

L'edizione odierna de Il Giornale analizza il complicato momento di Lautaro Martinez, in ombra anche nella vittoria dell'Inter a Torino contro la Juventus. Scrive il quotidiano:

"Lautaro Martinez è palesemente in crisi, involuto nel gioco, incupito e meno rabbioso nello spirito: la tripletta alla Salernitana è l’eccezione del suo orribile 2022 e all’ennesima sostituzione contro la Juventus (favorita anche dall’ammonizione, ma certamente più tecnica che preventiva) è mancata persino la solita reazione insofferente di chi non vorrebbe uscire. Rassegnato, e conscio di non essere d’aiuto".