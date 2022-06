Il Giornale – Inter, passi avanti per Dybala. Ritorno Lukaku, la situazione

Dopo Onana e Mkhitaryan, l'Inter è pronta a piazzare il terzo colpo: Paulo Dybala. Come riporta il Giornale, ci sono stati passi avanti per l'arrivo dell'argentino che verrà completato dopo il 20 giugno al rientro del giocatore dalle vacanze a Miami. "Per la fascia è in dirittura d'arrivo l'acquisto di Bellanova dal Cagliari per 8 milioni con il contestuale possibile passaggio in prestito ai sardi dei giovani Casadei e Carboni".

"A proposito di talenti: i nerazzurri sono in chiusura per l'albanese Asllani. Operazione in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni, mentre all'Empoli può andare in aggiunta un giovane in prestito tra Satriano (il preferito del presidente Corsi), Esposito e Agoumè. Il tutto in attesa di segnali da Londra per il ritorno di Lukaku. Il belga pesa a bilancio 23 milioni (ammortamento) annui, ma i Blues dalla sua partenza risparmierebbero 25 milioni lordi (stipendio). Ecco perché possono cederlo per un anno a 15 milioni. Comunque tanti per l'Inter che potrebbe inserire una contropartita: occhio in tal senso al nome di De Vrij visto che i londinesi cercano un centrale".