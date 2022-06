GdS – Inter, Dybala ha già parlato con Inzaghi: si chiude in settimana, le cifre

L'attaccante argentino ha accettato la proposta nerazzurra: ultimi dettagli da definire, fumata bianca in arrivo

Fabio Alampi

Non sembrano esserci ormai più dubbi: Paulo Dybala sarà un nuovo calciatore dell'Inter. Ne è convinta La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'attaccante argentino avrebbe scelto di accettare la proposta nerazzurra, tanto da aver già parlato con Inzaghi:

"Paulo Dybala vuole l'Inter. Ha scelto l'Inter. E giocherà nell'Inter. [...] Il finale non è in discussione, la strada è già tracciata, non c'è un ostacolo davanti che possa mandare all'aria tutto e che venga ritenuto insormontabile dai protagonisti della vicenda. Tantomeno dal giocatore, appunto, che ha comunicato il suo sì al progetto sportivo e ha dato mandato al suo entourage di chiudere la questione. C'è di più, anche se qui le conferme sono... faticose: Dybala avrebbe già parlato con Simone Inzaghi del suo futuro nell'Inter e del ruolo che avrà la prossima stagione".

Cifre e dettagli dell'intesa

"Per la firma e l'annuncio ufficiale bisognerà aspettare il rientro del giocatore in Italia, tutt'altro che imminente. La chiusura definitiva è comunque storia di questi giorni. Ieri l'a.d. dell'Inter, Beppe Marotta, e Jorge Antun hanno avuto un nuovo contatto telefonico. Ed è servito non solo per i saluti, ma anche per fissare la durata del contratto dell'attaccante argentino: sarà un quadriennale, Dybala vestirà nerazzurro fino al 2026, scartata l'ipotesi del 3+1 ventilata nel vertice della scorsa settimana. Oggi, o al massimo domani, Marotta e Antun entreranno ancor di più nel dettaglio di ciò che ancora manca per tirare fuori lo champagne dal frigo. Ci sarà un altro incontro, ancora da capire se virtuale o "fisico", molto dipenderà anche dai rispettivi impegni dei protagonisti. Non è in ballo la questione ingaggio: Dybala guadagnerà 6 milioni di euro netti a stagione, bonus esclusi che lo porteranno a quota sette. Restano ancora da definire alcuni dettagli relativi alla modalità di questi bonus, oltre all'entità del premio alla firma che l'Inter dovrà riconoscere. [...] Alla fine di questa settimana tutto dovrebbe essere sistemato".

Tutti convinti. Anche... la mamma

"Dybala all'Inter è un colpo che convince tutte le componenti del club: l'area dirigenziale con Marotta e Ausilio, l'area tecnica con Simone Inzaghi, e pure quella societaria, con Steven Zhang che da tempo ha dato il via libera all'operazione. Dybala in nerazzurro è, per intendersi, anche un acquisto importante in termini di immagine: non si viaggia troppo con la testa nel pensare che diverse iniziative mediatiche saranno legate al nome di Dybala. [...] All'Inter ha dato la sua parola. E lo ha fatto anche consigliandosi a lungo nell'ultimo periodo con la madre, Alicia, persona molto presente nella vita e nelle scelte sportive della Joya. Il sì è totale, l'Inter in questo senso gioca di sponda ed è sicura della conclusione positiva, dopo aver curato nei dettagli tutti gli aspetti della trattativa".