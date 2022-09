Giornale – Inter, Calhanoglu può allontanare Asllani. Scelta che deve avere una ragione

Il tecnico dell'Inter esulta per il recupero del centrocampista turco, il suo rientro potrebbe rimandare il lancio dell'ex Empoli

Inzaghi può contare sul ritorno di Calhanoglu in mezzo al campo. Ancora non è chiaro chi sceglierà il tecnico nel ruolo di regista al posto dell'infortunato Brozovic.

"Lukaku non dovrebbe farcela nemmeno per martedì (Barcellona a San Siro), c'è solo da capire (oggi?) se sarà subito Asllani a sostituire l'infortunato Brozovic (ben che vada, non rientra prima di Juven- tus-Inter del 6 novembre) o se invece il recupero di Calhanoglu rimanderà ulteriormente il lancio del giovane centrocampista, fin qui mai utilizzato da Inzaghi. Scelta che deve necessariamente nascondere una ragione a tutti sconosciuta", si legge su il Giornale.