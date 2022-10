Giornale – Inter, troppi gol subiti? C’è un dato che però porta buon umore

17 gol subiti nelle prime 11 partite di campionato: 5 in più della scorsa stagione. Ma Inzaghi ha margine per recuperare

Il Giornale in edicola questa mattina propone alcuni numeri che riguardano l'ultimo periodo dell'Inter. Non tutti positivi, a dire il vero, nonostante l'inversione di rotta almeno a livello di risultati. Questo il focus: "Anche a Firenze, e anche dopo il cambio del portiere, l’Inter continua a subire troppi gol: sono già 17 nelle prime 11 partite di campionato. L’anno scorso erano 12. Ma il saldo è negativo anche per quanto riguarda i gol segnati: erano 28, sono 22. Da quando però, prima Dzeko e poi Martinez (e Barella) hanno ripreso a segnare, Inzaghi riesce a rimediare con l’attacco ai difetti della difesa. E sempre guardando a un anno fa, dopo 11 partite, i punti in meno del Milan erano 7, oggi “solo” 5 e allora anche dai numeri nascono ragioni di buon umore".