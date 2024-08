(Il Giornale)

Chi pensava che l'Inter potesse avere la pancia piena dopo la conquista della seconda stella, dovrà ricredersi. In un San Siro che ha ospitato più di 70 mila persone, i nerazzurri hanno travolto con un netto 4-0 l'Atalanta. "Il primo big match della neonata stagione di Serie A fornisce un verdetto fin troppo chiaro: chiunque vorrà mettersi sulla maglia lo scudetto dovrà vedersela con l’undici di Inzaghi. La prova dei padroni di casa a San Siro è devastante in quanto a concretezza e determinazione, con i nerazzurri che chiudono i conti con un’Atalanta irriconoscibile nei primi 10 minuti", è l'analisi del Giornale.

"I campioni d’Italia lanciano un messaggio chiarissimo alle rivali, annichilendo un’Atalanta troppo brutta per essere vera. Nonostante la grande afa, Meazza praticamente tutto esaurito per il primo big match di questa nuova stagione. Dopo il minuto di silenzio per ricordare la vita di Sven-Goran Eriksson, la partenza dell’undici di Inzaghi è di quelle che fanno malissimo".