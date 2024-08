Le parole del giocatore nerazzurro dopo la vittoria contro l'Atalanta per quattro a zero

Alla fine della gara con l'Atalanta, a DAZN, Federico Dimarco, ha parlato della vittoria per quattro a zero: «Meglio io i gol al volo o Barella? Bare ha fatto un gran gol, non era facile. Siamo felici così, dai. Chi li ferma ora Bare e Thuram? Nello spogliatoio ci divertiamo e ci prendiamo in giro. Abbiamo la tensione alta, appena uno sbaglia deve stare attento. Siamo contenti, menomale che ha segnato».