Giornale – Inter anche Marotta ha le sue colpe. Una riguarda proprio Inzaghi

Si legge infatti: "Troppi gli spifferi usciti dalla società, non così coesa intorno al proprio allenatore, come si vorrebbe far credere. Inzaghi legge i giornali e guarda la tv, è giovane ma abbastanza esperto per capire che il vento intorno a lui ha cambiato direzione. E allora eccolo continuare a brandire le due Coppe di ieri come difesa dai risultati di oggi, ma non basta. Inzaghi ha delle colpe, ma come lui la società, intesa come proprietà e come management, sì anche Marotta, che per esempio ha rinnovato il contratto all’allenatore dopo lo scudetto perso (non l’ha fatto il Milan con Pioli, che lo scudetto invece l’ha vinto) aumentandogli anche l’ingaggio. Scaricare interamente su Inzaghi la responsabilità del mancato arrivo di Dybala è ingiusto e impreciso".