Giornale – Inter, i numeri non sempre dicono la verità: due in particolare

Il focus sul rendimento dei nerazzurri da parte del quotidiano a pochi giorni da un nuovo match di campionato

Ad Appiano Gentile e fuori è il momento di analizzare il rendimento dell'Inter. Bisogna farlo per capire cosa non ha funzionato contro il Bologna e non solo, per non ripetere più certi errori. Perché ora non c'è più margine. Si legge sul Giornale di oggi: "Non sempre i numeri dicono la verità. Per esempio quelli della serie A: l’Inter risulta la squadra con miglior attacco e difesa. Eppure proprio attacco e difesa rischiano di farle perdere lo scudetto. Da un inflessibile: chi sbaglia paga. Dice tutto la partita a Bologna: svarioni al tiro e poca fantasia, errori sul primo gol, la papera del povero Radu, portiere a credibilità limitata visto lo scarso impiego: era all’esordio in campionato. La somma di errori vale la sconfitta, inattesa e forse decisiva. Sebben questo sia il campionato del “ciapanò”: dunque mai dire mai".