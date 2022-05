Il Giornale – Inter, operazione Dybala ben avviata. Lukaku, i margini potrebbero esserci

Il ritorno di Big Rom non è un sogno, mentre per l'attaccante argentino l'operazione è ben avviata

Le dichiarazioni rilasciate da Beppe Marotta fanno sognare i tifosi dell'Inter. Il dirigente nerazzurro nel corso dell'evento "L'Amico Atletico di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano", a proposito di Dybala e Lukaku ha dichiarato: "Da parte nostra non c'è ansia, non dobbiamo fare nulla in maniera frettolosa. Ci vuole creatività e coraggio nel fare certe azioni". Secondo quanto riporta Il Giornale per la Joya c'è da tempo una bozza d'intesa. "Contratto triennale da 7 milioni annui con opzione per il quarto anno. Da limare qualcosa tra parte fissa e bonus, ma l'operazione sembra molto ben avviata".