Il Giornale – Inter pressoché perfetta, macina gioco e avversari. La Lazio non si è vista

Il Giornale esalta l'Inter di Antonio Conte dopo la vittoria contro la Lazio di ieri a San Siro: praticamente perfetta

"Conte si gode una squadra pressoché perfetta, che ha ripreso a macinare calcio e avversari, rischiando pochissimo. La Lazio delle 6 vittorie consecutive non s’è praticamente mai vista e certo non per l’infortunio che nel riscaldamento ha privato Inzaghi di Radu, rilevato da Hoedt, a suo modo decisivo perché autore del fallo da rigore che ha sbloccato la partita".