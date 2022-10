Giornale – Inter-Plzen per il primo traguardo. Peserà sul giudizio di Inzaghi

Il caos del Franchi è ancora nell'aria, ma l'Inter non ha di certo intenzione di sprecare altre energie su una vicenda che considera archiviata. A breve i nerazzurri torneranno in campo e la posta in palio sarà molto alta.

Lo sottolinea anche il Giornale nel focus di questa mattina: "Di certo una polemica di cui i nerazzurri avrebbero fatto volentieri a meno, ma che non turba la soddisfazione per il terzo successo consecutivo in campionato (secondo in trasferta), a pochi giorni dalla partita col Plzen che può valere il primo vero traguardo di stagione. Gli ottavi di Champions conquistati per il secondo anno consecutivo, varrebbero benzina per l’autostima. Peserebbero sul giudizio che di Inzaghi si darà a fine stagione, quale che sarà poi l’esito della rincorsa in campionato".