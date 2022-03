Giornale / Inter-Salernitana, la riscossa dei nerazzurri passa per i gol di Lautaro

L’Inter va a caccia di gol e vittoria a San Siro contro la Salernitana. I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono tornare al successo dopo cinque partite tra campionato, Champions League e Coppa Italia. E vogliono farlo attraverso le reti...

"Il Toro non segna un gol su azione dal 17 dicembre, guarda il caso contro la Salernitana: per nessun altro quanto lui, quella di stasera è l’occasione del riscatto. Da Salerno in poi, Martinez ha segnato solo una volta, ma su rigore e in Supercoppa, alla Juventus; per il resto: 8 volte a secco in campionato (6 da titolare) e 3 in Coppa Italia (2 da titolare). Della Champions, meglio non parlare, visto che in Europa non fa gol dal novembre 2020 (a Madrid, poi 10 partite senza segnare, tutte peraltro giocate da titolare)".