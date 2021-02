Il Giornale sull’Inter: “In caso di eliminazione, vedrebbe lo spettro di un’altra stagione…”

Cresce l’attesa per Juventus-Inter, ritorno della semifinale di Coppa Italia che mette in palio un pass per la finalissima in programma il 19 maggio prossimo. “Nerazzurri dominanti e bianconeri tramortiti: mai in partita, massacrati dalla critica e prossimi ad abdicare. Ventritre giorni dopo, semifinale di ritorno di Coppa Italia allo Stadium: Ronaldo e compagni partono dalla vittoria dell’andata (1-2) e vedono la finale, mentre l’Inter è chiamata all’impresa per non finire spalle al muro”, commenta così l’edizione de il Giornale in merito alle due partite disputate nel giro di 17 giorni tra nerazzurri e bianconeri.

“Tradotto: già fuori dall’Europa in tutto e per tutto, alla squadra di Conte non resterebbe che il campionato. Dove è sì messa bene, ma dove certo non si può dare nulla per scontato anche in virtù del fatto che la stessa Juve si è messa a marciare come ai bei tempi. Insomma: dovesse uscire di scena stasera, la Beneamata vedrebbe da vicino lo spettro di un’ennesima stagione da zero titoli e per di più nel bel mezzo di un possibile/probabile passaggio di proprietà ancora tutto da scrivere e da decriptare”, aggiunge il quotidiano.

Juventus-Inter: la probabile formazione di Conte

Per quanto riguarda le probabili scelte di formazione, Conte ritrova Lukaku e Hakimi che tornano dalla squalifica mentre non ci saranno Vidal e Sanchez: al posto dell’ex Juve dovrebbe toccare a Gagliardini, mentre Lautaro Martinez si riprenderà il posto da titolare al centro dell’attacco. “In pratica, l’Inter migliore possibile: per regalarsi un futuro che non si limiti al campionato”, il commento de il Giornale.