È Lorenzo Pellegrini il peggiore in campo di Italia-Belgio per il Giornale. L'espulsione del centrocampista ha cambiato la gara, per lui il voto è 4,5: "Un buon inizio di partita rovinato da un intervento scellerato che gli costa l'espulsione e cambia la partita". 6 per Alessandro Bastoni : "Giganteggia contro il malcapitato Openda. Ma rischia il rigore".

6,5 per Davide Frattesi: "In Nazionale probabilmente sente più fiducia ed è sempre al centro del gioco. Con l'Italia in dieci lavora per due". 7 invece per Federico Dimarco autore di una grande gara: "Mette il piede in entrambi i gol azzurri del primo tempo. Sulla fascia è devastante come nelle migliori serate nerazzurre".