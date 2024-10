Inter, David è il rinforzo giusto: perché convince Oaktree, Ausilio e… Inzaghi

La concorrenza è folta, non c'è dubbio. Ma questa è anche conferma della validità del profilo. L'Inter per arrivare a Jonathan David dovrà superare diverse rivali, non soltanto in Italia. Del tema parla anche TuttoSport in edicola stamattina: "Solo restando in Italia, Milan, Napoli e Roma. Adesso le due società più calde in Serie A sono l’Inter e la Juventus: David, infatti, era stato valutato dagli azzurri di De Laurentiis quando Giuntoli era il ds del Napoli che ovviamente non lo ha dimenticato ora che è a Torino. Ma poi ci sono squadre spagnole (Atletico Madrid) e soprattutto inglesi".