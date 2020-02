Giornale – Inter, il Ludogorets non inciderà sulla sfida da dentro o fuori con la Juve: Eriksen…

“Vincere e qualificarsi senza sprecare troppe energie, evitando assolutamente di farsi male“. Il Giornale analizza così il successo dell’Inter contro il Ludogorets a San Siro nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. “Quel che doveva essere è stato, perciò Conte e l’Inter possono serenamente tornare a pensare alla Juventus e alla sfida da dentro-o-fuori di domenica sera. […] Juventus-Inter vale sempre, stavolta di più. Un giorno di riposo in meno, ma tutt’altra fatica e soprattutto ben altro esito dal campo: in chiave nerazzurra, l’Europa non dovrebbe incidere sulla partitissima“.

I riflettori sono ancora una volta puntati su Christian Eriksen e il graduale inserimento nello scacchiere tattico di Antonio Conte: “Il danese continua l’umile apprendistato in nerazzurro: sue le giocate migliori, più rapide e sapienti, in favore degli attaccanti. Sembra assurdo non riuscire a sfruttarlo a tempo pieno, ma Conte non vuole derogare: resta che il tempo stringe e tra domenica (Juventus) e giovedì (Napoli), l’Inter si gioca gran parte di stagione“.