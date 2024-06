"Perché Oaktree è destinato per sua stessa natura (fare soldi) a restare nel club per 2, massimo 3 anni, il tempo di sistemare i conti, chiudere almeno a progetto la vicenda stadio, San Siro o altrove cambia poco, e poi vendere. E così nel pacchetto c'è anche il miglior dirigente italiano, che ha un contratto fino al 2027, ma che da presidente è fuori dal mercato, non più obiettivo per nessuno, che non siano le istituzioni. Un gran colpo, trovato in casa e sfruttato a dovere", aggiunge il quotidiano.