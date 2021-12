Giornale – Sconfitta Madrid non fa l’Inter più piccola. Certifica invece…

La riflessione del quotidiano su quanto avvenuto al Bernabeu martedì sera in Champions League per i nerazzurri

Quanto successo al Bernabeu martedì sera non ridimensiona il progetto dell'Inter. Il lavoro di Simone Inzaghi è sotto gli occhi di tutti e c'è ancora margine per crescere. Il Giornale in edicola questa mattina spiega i motivi del passo falso: "La sconfitta di Madrid, la quarta in 16 mesi contro il Real, non fa più piccola l’Inter di Inzaghi, semmai certifica quello che tutti sappiamo e spesso fingiamo di non vedere, ovvero la distanza siderale che c’è tra il nostro campionato e quello spagnolo o inglese o tedesco, certificata dai risultati e solo apparentemente ridotta dal successo europeo della Nazionale. Del resto non vinciamo la Champions dal 2010 e chissà quanto tempo ancora ci vorrà per rivincerla e in quanto alla Nazionale, vediamo come andrà il playoff prima di indicarla come stabile benchmark del movimento".