Inter, giornata decisiva: nuovo giro di tamponi, poi toccherà all’Ats decidere

Per i nerazzurri altra giornata di test medici dopo i numerosi casi di positività al coronavirus dell'ultima settimana

Altra giornata intensa per l'Inter di Antonio Conte: i nerazzurri, dopo i diversi casi di positività al coronavirus riscontrati nell'ultima settimana , si sottoporranno a nuovi test medici per capire se e quando potranno ritornare ad allenarsi in gruppo ed eventualmente rispondere alla chiamata delle rispettive Nazionali. Il tutto in attesa di una decisione dell'Ats di Milano, come scrive il Corriere della Sera:

"Ultima tappa. La giornata di oggi sarà decisiva in casa Inter. I nerazzurri si sottoporranno a un ulteriore tampone e se non emergeranno nuove positività, in settimana potrebbero riprendere gli allenamenti. Sono cinque i contagiati in casa nerazzurra: D'Ambrosio, De Vrij, Handanovic e Vecino, più un membro del gruppo squadra. L'Ats di Milano ha vietato il match con il Sassuolo, ha chiuso il centro tecnico per quattro giorni e non ha permesso ai giocatori di rispondere alle convocazioni delle Nazionali. L'Inter resterà in isolamento fino all'1 aprile, ma l'Ats potrebbe, in assenza di altri contagiati, far partire i giocatori per le Nazionali".