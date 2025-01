Giornata Memoria, Settore Giovanile allo spettacolo di Facchetti. Marotta: “Orgogliosi di questo momento”

MILANO, 24 gennaio 2025 - In occasione della Giornata della Memoria, i ragazzi del Settore Giovanile di FC Internazionale Milano hanno partecipato a una replica speciale a loro dedicata dello spettacolo teatrale “Se il razzismo entra in campo ”, scritto e interpretato da Gianfelice Facchetti, presso il Teatro della Cooperativa. Il racconto parte da episodi di cronaca, per parlare di come razzismo e antisemitismo riescano a volte a trovare spazio negli stadi italiani e non solo. In questo contesto, la figura di Árpád Weisz, rappresenta un monito potente contro l’indifferenza, una storia di grandi successi sportivi che l’orrore del nazismo ha portato a una fine drammatica. Weisz fu un grande calciatore, e l’allenatore che nella stagione 1929/30 portò l’Inter alla conquista del primo Scudetto a girone unico della storia. Ungherese ed ebreo d’origine, segnò un’epoca nel calcio italiano, scoprendo e valorizzando talenti come Giuseppe Meazza. Con l’entrata in vigore delle leggi razziali nel 1938, fu costretto a fuggire con la sua famiglia, ma il loro tentativo si concluse tragicamente: deportati ad Auschwitz, persero la vita nei campi di concentramento nazisti.