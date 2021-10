Settore giovanile Inter, doppia vittoria per U17 e U15: battuti Cagliari e Pordenone

Doppia vittoria per l'Under 17 e l'Under15 dell'Inter che si sono imposte per 5-0 e 2-0 nelle gare di oggi

MILANO - Domenica di partite per il Settore Giovanile nerazzurro, impegnato nella giornata odierna con le formazioni U17 e U15 . La squadra di Tiziano Polenghi ha superato 5-0 il Cagliari (5^ giornata) grazie alle marcature di Vedovati (tripletta), Berenbruch e Casani; successo anche per l'11 di Nello Russo, a Pordenone (recupero 1^ giornata) finisce 2-0 in favore dei nerazzurri (Balduzzi e Buzzetti).

Quarto successo in cinque incontri per l'Inter U17, che sale così a quota 12 punti in classifica. Primo successo, invece, in campionato per l'U15, al suo esordio quest'oggi nella competizione.