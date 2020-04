CdS – Campionati giovanili, a breve l’ufficialità dello stop totale: in bilico Primavera e Berretti

“I campionati giovanili saranno sospesi definitivamente”. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, a breve la FIGC annuncerà la decisione di interrompere i tornei del settore giovanile. Dunque niente partite ufficiali prima della prossima stagione. I campionati in questione sono quelli giovanili, dall’Under 18 all’Under 14, e l’attività di base (dall’Under 13 ai Piccoli Amici).

Resta in dubbio il Campionato Primavera, con i diritti televisioni da salvare e piazzamenti in ballo. L’indicazione della Federcalcio è di chiudere tutto, ma per quanto riguarda Primavera 1, Primavera 2 e, di conseguenza Berretti, saranno le Lega di Serie A, di B e Lega Pro a prendere la decisione definitiva.