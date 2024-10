Negli ultimi anni l'Inter si è specializzata nei parametri zero. Da Calhanoglu fino a Thuram, Marotta e Ausilio hanno costruito una squadra che negli ultimi anni ha vinto uno scudetto e svariate coppe. Adesso il nuovo obiettivo a zero è Jonathan Tah . Il capitano del Bayer Leverkusen, 28 anni, è stato individuato come un ottimo profilo per rinforzare una difesa che il prossimo anno potrebbe fare a meno di Acerbi e De Vrij, entrambi a scadenza.

"I suoi primi allenatori lo ricordano come un ragazzo molto timido e introverso. Al punto che come prima cosa non gli venne insegnata la tecnica, ma la comunicazione con i compagni. "Doveva imparare ad aprire la bocca in campo. Aveva le qualità per guidare i compagni, ma non gli veniva naturale farlo". Per questo gli è proprio stato intimato di urlare agli altri ragazzi quando sbagliavano", sottolinea la Gazzetta dello Sport. "A 16 anni l'Amburgo gli ha fatto firmare il primo contratto da professionista, respingendo così anche gli assalti di alcuni club inglesi. Una volta compiuti i 17 anni ha cominciato ad allenarsi, due volte a settimana, con la prima squadra, esordendo a 17 anni, 5 mesi e 23 giorni".