Gip, tra ultrà di Lucci e la ‘ndrangheta legami preoccupanti

Lo scrive il gip di Milano Domenico Santoro nell'ordinanza, notificata oggi dalla Squadra mobile milanese nell'inchiesta dei pm Storari e Ombra, con cui è stato disposto il carcere per il capo ultrà rossonero, già detenuto da fine settembre, e stavolta per l'accusa il tentato omicidio del 2019 di Enzo Anghinelli, anche lui ultrà milanista. Per il giudice, come si legge nella parte del provvedimento sulle esigenze cautelari, Lucci è diventato un "vero e proprio padrone" di quel "territorio", ossia dello stadio di San Siro, e ha creato negli anni un "clima di intimidazione e assoggettamento". Sarebbe riuscito anche ad entrare "in contesti forieri di sempre maggiori introiti economici avvalendosi" della sua "fama criminale".