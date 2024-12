Yann Sommer, nella zona mista del Gran Galà del Calcio, ha parlato della stagione passata, finita con lo scudetto sul petto dell'Inter, e di quella in corsa in cui i nerazzurri si sono messi in discussione e sono pronti a conquistare nuovi obiettivi. «Mi sento molto bene. Questa sera è bella per noi tutti, abbiamo avuto una stagione l'anno scorso speciale con lo scudetto vinto e questa serata ricorda ancora una volta quanto abbiamo fatto», ha detto.