Giroud: “Dovevo lasciare il Chelsea ma poi è arrivato il coronavirus e ho pensato…”

Intervistato dal canale ufficiale del Chelsea, Olivier Giroud ha parlato della sua scelta di rimanere in Blues dopo essere stato molto vicino a passare all’Inter a gennaio.

“Sarei dovuto partire a gennaio perché non giocavo molto e avevo bisogno di giocare di più per essere convocato dalla Francia per Euro 2020. Ho quasi lasciato il club, ma penso davvero che Dio abbia voluto che rimanessi al Chelsea. Il manager mi disse che non poteva lasciarmi andare perché non aveva nessuno per sostituirmi. Tutti sanno cosa è successo, quindi non ci ripenso, ma il coach mi ha parlato privatamente e mi ha detto che mi avrebbe dato più occasioni: ha mantenuto la parola, ciò che era importante era poter dimostrare che poteva contare su di me quando chiamato in causa.

Ho semplicemente colto l’occasione e ripagato la fiducia che l’allenatore aveva riposto in me. Ecco perché alla fine il club mi ha offerto la possibilità di continuare il mio cammino qui e ho accettato immediatamente perché mi piace stare qui. Voglio continuare a vincere trofei e voglio continuare a dimostrare a Lampard che può contare su di me. Inoltre, con l’intera situazione di blocco per il coronavirus, non mi sentivo davvero a mio agio con l’idea di andare all’estero e portare via la mia famiglia: penso molto alla nostra qualità della vita e qui è ottima. Ora penso molto alla mia famiglia”.