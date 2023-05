Giroud: “Potevo firmare per l’Inter, Dio mi ha voluto al Milan. Voglio un’altra finale”

Le parole di Olivier Giroud ai microfoni di Sky Sport in merito all'Euroderby tra Inter e Milan: "C'è tanta pressione"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell'Euroderby, Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato così:

"So come si preparano partite del genere, c'è tanta pressione e voglia di fare bene. Provo a dare allegria e felicità alla squadra, c'è un evento gigantesco ma non dobbiamo pensarci e dobbiamo sdrammatizzare la tensione. La partita è importantissima, dobbiamo giocare con libertà e voglia di fare la nostra migliore partita"

Ti senti affamato? — "Io voglio spingere sempre e dare il meglio per la squadra, sono competitivo e ho la stessa determinazione di due anni fa quando abbiamo vinto la Champions col Chelsea. Vogliamo vincere quest'anno, da 10 anni ho sempre giocato una finale e spero di farlo anche quest'anno. Ne ho persa qualcuna"

L'Inter è una squadra speciale per te: potevi andare in nerazzurro e poi quella doppietta nel derby dell'anno scorso? — "L'ho già detto in conferenza: quando sono arrivato ero vicino a firmare per l'Inter ma io sono cristiano e Dio mi ha voluto qua al Milan. Il primo anno con lo Scudetto non potevo sperare meglio, quest'anno con questa semifinale è un derbissimo, non posso sognare di più. Magari sì ed è vincere la Champions"

Hai detto qualcosa a Leao? — "Lui sa che è importante per la squadra e che gli vogliamo bene ma che bisogna anche fare le cose giuste. Se ha sensazioni strane e non ok, è meglio fermarsi e aspettare una settimana in più. Ha qualità uniche nella nostra squadra, spero torni il più presto possibile ma siamo una grande squadra anche senza di lui e lo abbiamo visto contro la Lazio. Vogliamo che Rafa ci sia ma se non c'è domani ce la giochiamo lo stesso"

Come va affrontata la partita di domani? — "Dobbiamo fare come all'andata quest'anno in Serie A, giocare con aggressività e determinazione, giocando al 110%. Queste partite si vincono anche con la testa, abbiamo qualità e penso si deciderà sui dettagli. Spero di vincere l'andata e poi che Leao torni al ritorno"

Credevi di arrivare in finale due anni fa? — "L'idea non era di andare in semifinale di Champions ma di tornare in Champions e fare un bel percorso e di arrivare agli ottavi. Arrivare in semifinale è tanta roba, abbiamo vinto il primo anno e non potevo sperare di meglio. Facciamo un grande lavoro, sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto ma il lavoro non è ancora finito"