Mercato Inter, Giroud-Glasgow? Gerrard cade dalle nubi: “Dategli il mio numero”

Giroud è uno dei nomi accostati all’Inter per il mercato di gennaio. Il giocatore però è anche nel mirino di diversi club francesi, tanto che l’Equipe pensa ad un futuro nel campionato francese. Tra le squadre associate al giocatore del Chelsea, c’è anche il Glasgow Rangers. L’allenatore del club scozzese è Steven Gerrard e proprio lui ha risposto alle domande sull’interesse per l’attaccante francese: «Ci collegano a buoni giocatori. Ma ad essere sincero non lo so. Chiunque lo conosca gli dia il mio numero. E’ la prima volta che ne sento parlare, è un buon giocatore ovviamente».

(Fonte: Top Mercato)